PRIMEIRA FASE

Veja os primeiros classificados na Libertadores; Bahia estreia na próxima semana

Tricolor enfrentará o The Strongest, na Bolívia

Na terça-feira (11), o Monagas, da Venezuela, repetiu o placar da ida e venceu o Defensor, no estádio Centenário, em Montevidéu, por 2x0. Com isso, a equipe se garantiu na segunda fase e enfrentará o Cerro Porteño. O primeiro jogo será na quinta-feira (20), na Venezuela. A volta está marcada para o dia 27 de fevereiro, no Paraguai. >

No Peru, o Alianza Lima fez o papel de casa e venceu o Nacional-PAR por 3x1. O experiente Barcos, que no Brasil defendeu Palmeiras e Grêmio, marcou um dos gols. Na ida, as equipes empataram por 1x1, no Paraguai. >