REFORÇO NOS COFRES

Veja quanto o Bahia receberá pela classificação na Copa do Nordeste

Líder geral da Copa do Nordeste e classificado à fase de mata-mata de forma antecipada, o Bahia receberá um reforço nos cofres. Como premiação pela participação na próxima fase do torneio regional, o Esquadrão reembolsará R$ 525 mil.

O valor faz parte da cota definida pela CBF para todos os oito clubes classificados às quartas de final do Nordestão. Se passar pelo Náutico e chegar à semifinal, o Esquadrão receberá mais R$ 735 mil. A partida será disputada no dia 10 ou 11 de abril, na Fonte Nova. A tabela ainda será desmembrada pela CBF.

Com a premiação pela classificação às quartas de final, o Bahia já arrecadou R$ 3,88 milhões em cotas da CBF. Como faz parte do pote 1, que conta ainda com Fortaleza, Ceará e Sport, o Esquadrão já havia recebido R$ R$ 3,36 milhões pela participação na fase de grupos.

Maior vencedor da Copa do Nordeste, ao lado do rival Vitória, ambos com quatro títulos, o Bahia busca o pentacampeonato do torneio.