FUTEBOL

Vitória diz não à CBF e recusa alteração de tabela do Brasileirão

Carol Neves

Publicado em 5 de novembro de 2025 às 07:56

Fábio Mota em entrevista ao Charla Podcast Crédito: Reprodução/YouTube

A CBF estuda uma troca de rodadas no Brasileirão para ajustar o calendário de clubes envolvidos em decisões continentais, mas o Vitória já avisou que não concorda com a proposta. A entidade pretende inverter a ordem dos jogos das 34ª e 37ª rodadas, adiantando o duelo entre Vitória e Palmeiras para o dia 20 de novembro, e transferindo a partida contra o Bragantino para a primeira semana de dezembro.

A proposta da CBF buscava reorganizar jogos das últimas rodadas para facilitar a logística de Palmeiras e Flamengo, ambos na final da Libertadores. Com a alteração, a partida do Vitória contra o Bragantino, que seria na 34ª rodada, seria remarcada para a 37ª, na primeira semana de dezembro. O objetivo era permitir que o time paulista enfrentasse o Atlético-MG em 18 de novembro e tivesse tempo de viajar ao Paraguai para a final da Sul-Americana, marcada para 22 de novembro.

O presidente do Vitória, Fábio Mota, criticou a movimentação. “Não recebemos o contato, mas a gente não topa essa mudança. Se a CBF fizer essa mudança, vai ser de cima para baixo. Essa mudança é prejudicial ao Vitória, desequilibra o campeonato. Teríamos que jogar na Data Fifa, porque nossos concorrentes não jogariam nessa época”, afirmou à coluna do jornalista Danielo Lavieri, do Uol.

A CBF deve anunciar ainda nesta terça-feira (5) como vai resolver os problemas da tabela.