Vitória empresta volante Dionísio para clube da Série C

Jogador foi chamado para voltar ao clube no início da temporada, mas não continua para o restante do ano

Alan Pinheiro

Publicado em 8 de abril de 2025 às 13:13

Volante Dionísio na Toca do Leão Crédito: VICTOR FERREIRA / ECV

O Confiança acertou a contratação do volante Dionísio, do Vitória, por empréstimo, para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. O atleta, de 30 anos, foi emprestado até o fim da temporada. >

O jogador foi chamado para compor o elenco rubro-negro no início da temporada e disputou cinco jogos, sendo dois como titular. No entanto, o desempenho do volante em campo não agradou à comissão técnica para o restante do ano. O contrato com o Vitória se encerra ao fim de 2025.>

