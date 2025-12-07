AGORA OU NUNCA

Vitória enfrenta São Paulo em jogo que decide permanência na Série A

Confronto contra os paulistas ocorre neste domingo, a partir das 16h

Alan Pinheiro

Publicado em 7 de dezembro de 2025 às 05:00

Vitória perdeu para o São Paulo no primeiro turno Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Esquecer a atuação desastrosa contra o Red Bull Bragantino é a missão do Vitória para a última rodada do Campeonato Brasileiro. A goleada sofrida, junto aos outros resultados, colocaram o Leão de volta na zona de rebaixamento. Agora, o clube rubro-negro precisa se concentrar para este domingo (7), quando recebe o São Paulo no Barradão em jogo que pode determinar a permanência dos baianos na primeira divisão ou a queda para a Série B.

No estado de São Paulo, os rubro-negros poderiam ter encaminhado a permanência na Série A, mas o vexame diante do Bragantino empurrou a decisão para a 38ª rodada. No entanto, o cenário mudou totalmente. Se antes o Vitória dependia só de si, agora já precisa contar com uma combinação de resultados. No domingo (7), só vencer importa para os comandados de Jair Ventura. Um empate rebaixaria o clube, já que o Leão perderia para Fortaleza e Ceará nos critérios de desempate.

Veja os artilheiros do Vitória no Campeonato Brasileiro 1 de 14

A briga contra o rebaixamento conta atualmente com cinco clubes na disputa. Além do Vitória, Santos, Ceará, Fortaleza e Internacional tem chances reais de queda para a segunda divisão. Dentre os times citados, o departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) calcula que o Leão tem 65% de probabilidade de queda.

Para continuar, a conta é simples. Vencer o São Paulo no Barradão e torcer para um dos três times que estão acima tropeçarem na rodada. Enquanto a dupla cearense poderia até empatar, o clube paulista só termina abaixo dos rubro-negros na tabela se perder.

Apesar do resultado negativo, o técnico Jair Ventura fez questão de pontuar que nada está perdido. “O Vitória é para quem acredita. Os nossos adversários têm jogo fora. A única situação é a gente ganhar o nosso jogo. Se não fosse a nossa torcida, a gente não estaria vivo. Nós vamos vencer o nosso jogo. E se vencer, a gente vai ficar na Série A. Passei total confiança para os meus atletas. A gente vai dar a volta por cima. Um jogo não pode valer por 13. É se apegar aos 12 jogos que fizemos”, deu o recado.

Desfalques

Para a partida, Jair Ventura pode ter mais quatro desfalques. O zagueiro Lucas Halter deixou o jogo contra o Bragantino no intervalo por incômodo na coxa. Dudu, que entrou no segundo tempo em Bragança Paulista, também precisou ser substituído por problemas físicos. Já Edu sequer viajou, pois sofreu lesão na coxa diante do Mirassol. A tendência é que os três não tenham condições de atuar contra o São Paulo.

Outro possível desfalque era o atacante Erick, mas por motivo contratual. Emprestado pelo clube paulista ao Vitória, ele só pode atuar mediante pagamento de multa de R$ 1 milhão. A tendência, no entanto, é que o jogador seja escalado. O Leão negocia a inclusão do valor em uma possível aquisição do camisa 33.

Possíveis desfalques do Vitória para o jogo contra o São Paulo 1 de 9

Além deles, o Vitória tem ausências já confirmadas: Lucas Arcanjo, Fintelman, Claudinho, Jamerson e Rúben Ismael, todos fora há algum tempo por problemas físicos. Com tantas baixas, o técnico Jair Ventura demonstrou preocupação após a derrota para o Bragantino.

“Me preocupa perder três, quatro, cinco jogadores para o próximo jogo. Quando você perde pilares, diminui suas opções. Ninguém vai jogar machucado. O Halter é fortíssimo; se pediu para sair, é porque não tinha condição. O mesmo vale para Edu e Dudu. Vamos com quem estiver 100% e convocar nossa torcida para fazer a festa de sempre”, afirmou o treinador.

Hora de acabar com o jejum

Se a missão é vencer na última rodada para sobreviver, o Vitória vai precisar acabar com um jejum de nove anos. O Rubro-negro não supera o São Paulo desde 2016, quando venceu no Barradão por 2x0. Marinho e Lyanco (contra) fizeram os gols da partida. Desde então, os dois clubes se reencontraram em sete oportunidades, todas vencidas pela equipe paulista.

Relembre os confrontos do Vitória contra times paulista nesta Série A 1 de 10

Considerando todo o histórico do confronto, o rival da rodada tem vantagem tanto no retrospecto geral quanto jogando em Salvador. Em todas as competições, foram disputados 48 jogos entre as duas equipes, com 33 vitórias do São Paulo, seis empates e nove triunfos do Vitória. Com o clube baiano como mandante, foram oito jogos vencidos pelo Leão, dois empates e 13 derrotas.