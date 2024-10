BRASILEIRÃO

Vitória fecha preparação para enfrentar o Fluminense: veja onde assistir, prováveis escalações e arbitragem

Fora da zona de rebaixamento após superar o Red Bull Bragantino dentro de casa, o Vitória vai ter uma nova oportunidade de fazer valer o mando de campo e continuar fora do Z-4. Desta vez, o Leão vai receber o Fluminense neste sábado (26), em jogo válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Vitória vai entrar no campo do Barradão na 16ª colocação, enquanto o adversário começa a rodada na 11ª colocação do Brasileirão, com 36 pontos conquistados em 30 partidas. O técnico Thiago Carpini não vai contar com o zagueiro Wagner Leonardo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Confira informações sobre a partida.