Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Vitória lança nova camisa especial para o Réveillon; confira quanto custa

Novo modelo chega com escudo bordado exclusivo e detalhes dourados que simbolizam celebração e renovação

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 11:35

Vitória apresentou nesta sexta-feira (05) sua camisa especial de Réveillon
Vitória apresentou nesta sexta-feira (05) sua camisa especial de Réveillon Crédito: Divulgação

O Vitória apresentou nesta sexta-feira (05) sua camisa especial de Réveillon, desenvolvida em parceria com a Volt. O modelo chega com uma proposta minimalista e elegante, pensado para o torcedor vestir o clube nas celebrações de fim de ano. O uniforme já está à venda na loja online do clube e também nas lojas oficiais, a partir de R$ 229,99.

A peça traz um acabamento refinado, com predominância do branco e aplicação de detalhes dourados, cor associada à prosperidade. O destaque fica por conta do escudo do Vitória em versão especial bordada, criado exclusivamente para esta edição de Réveillon, acompanhado de uma estrela também bordada. O uniforme conta ainda com gola e punhos estilizados.

Veja detalhes da nova camisa do Vitória de Réveillon

Vitória apresentou nesta sexta-feira (05) sua camisa especial de Réveillon por Divulgação
Vitória apresentou nesta sexta-feira (05) sua camisa especial de Réveillon por Divulgação
Vitória apresentou nesta sexta-feira (05) sua camisa especial de Réveillon por Divulgação
Vitória apresentou nesta sexta-feira (05) sua camisa especial de Réveillon por Divulgação
1 de 4
Vitória apresentou nesta sexta-feira (05) sua camisa especial de Réveillon por Divulgação

Vitória e Volt começaram a parceria em 2022, quando o clube ainda estava na Série C. Desde então, a fornecedora de material esportivo acompanha de perto a ascensão do time com camisas inovadoras, como celebram causas sociais, como Consciência Negra e Outubro Rosa, uma peça em homenagem a Salvador, além dos mantos tradicionais.

Leia mais

Imagem - Vitória precisa de feito inédito para continuar na Série A; entenda

Vitória precisa de feito inédito para continuar na Série A; entenda

Imagem - Vitória convoca torcida e anuncia treino aberto antes do duelo decisivo contra o São Paulo

Vitória convoca torcida e anuncia treino aberto antes do duelo decisivo contra o São Paulo

Imagem - Vitória tem 65% de chances de rebaixamento; veja o que precisa para permanecer na Série A

Vitória tem 65% de chances de rebaixamento; veja o que precisa para permanecer na Série A

Mais recentes

Imagem - Ex-Vitória vai ser o técnico do Flamengo na rodada final do Brasileirão

Ex-Vitória vai ser o técnico do Flamengo na rodada final do Brasileirão
Imagem - Bahia é o 8° melhor time feminino do Brasil e Vitória é o 31°; veja ranking de outros baianos

Bahia é o 8° melhor time feminino do Brasil e Vitória é o 31°; veja ranking de outros baianos
Imagem - Jair Ventura já salvou time na última rodada em situação similar à do Vitória; relembre

Jair Ventura já salvou time na última rodada em situação similar à do Vitória; relembre

MAIS LIDAS

Imagem - Patrão retém aposentadoria e mantém idoso de 81 anos em trabalho análogo à escravidão
01

Patrão retém aposentadoria e mantém idoso de 81 anos em trabalho análogo à escravidão

Imagem - Mulher é presa após cortar a virilha do filho de 6 anos para evitar abuso sexual
02

Mulher é presa após cortar a virilha do filho de 6 anos para evitar abuso sexual

Imagem - Comissão aprova projeto que aumenta prazo de validade da CNH; entenda
03

Comissão aprova projeto que aumenta prazo de validade da CNH; entenda

Imagem - Hora de abrir o jogo: tire a sua sorte do dia para esta sexta (5)
04

Hora de abrir o jogo: tire a sua sorte do dia para esta sexta (5)