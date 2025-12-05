PRESENTE DE FIM DE ANO

Vitória lança nova camisa especial para o Réveillon; confira quanto custa

Novo modelo chega com escudo bordado exclusivo e detalhes dourados que simbolizam celebração e renovação

Alan Pinheiro

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 11:35

Vitória apresentou nesta sexta-feira (05) sua camisa especial de Réveillon Crédito: Divulgação

O Vitória apresentou nesta sexta-feira (05) sua camisa especial de Réveillon, desenvolvida em parceria com a Volt. O modelo chega com uma proposta minimalista e elegante, pensado para o torcedor vestir o clube nas celebrações de fim de ano. O uniforme já está à venda na loja online do clube e também nas lojas oficiais, a partir de R$ 229,99.

A peça traz um acabamento refinado, com predominância do branco e aplicação de detalhes dourados, cor associada à prosperidade. O destaque fica por conta do escudo do Vitória em versão especial bordada, criado exclusivamente para esta edição de Réveillon, acompanhado de uma estrela também bordada. O uniforme conta ainda com gola e punhos estilizados.

