Vitória lança nova camisa especial para o Réveillon; confira quanto custa

Alan Pinheiro
Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 11:35
O Vitória apresentou nesta sexta-feira (05) sua camisa especial de Réveillon, desenvolvida em parceria com a Volt. O modelo chega com uma proposta minimalista e elegante, pensado para o torcedor vestir o clube nas celebrações de fim de ano. O uniforme já está à venda na loja online do clube e também nas lojas oficiais, a partir de R$ 229,99.
A peça traz um acabamento refinado, com predominância do branco e aplicação de detalhes dourados, cor associada à prosperidade. O destaque fica por conta do escudo do Vitória em versão especial bordada, criado exclusivamente para esta edição de Réveillon, acompanhado de uma estrela também bordada. O uniforme conta ainda com gola e punhos estilizados.
Veja detalhes da nova camisa do Vitória de Réveillon
Vitória e Volt começaram a parceria em 2022, quando o clube ainda estava na Série C. Desde então, a fornecedora de material esportivo acompanha de perto a ascensão do time com camisas inovadoras, como celebram causas sociais, como Consciência Negra e Outubro Rosa, uma peça em homenagem a Salvador, além dos mantos tradicionais.