Vitória tem cinco reforços importantes para duelo contra o Fortaleza

Cáceres, Claudinho, Dudu e Romarinho e Renzo são novidades entre os relacionados

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 12 de setembro de 2025 às 15:22

Elenco do Vitória treinando em preparação para encarar o Fortaleza (11/09)
Renzo López está recuperado de lesão Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Depois de 12 dias de preparação e nove sessões de treino, o elenco do Vitória está pronto para encarar o Fortaleza neste sábado (13), às 16h, na Arena Castelão, pela 23ª rodada do Brasileirão. Em busca da primeira vitória como visitante no campeonato e determinado a deixar a zona de rebaixamento, o Leão da Barra contará com cinco novidades entre os relacionados.

Raul Cáceres, que ficou fora da última partida contra o Atlético-MG por opção da comissão técnica após se recuperar de uma lesão muscular na coxa, volta a ser relacionado e deve reassumir a titularidade. Claudinho, Romarinho e Renzo López, também recuperados de problemas físicos, retornam à lista de convocados. Além deles, o volante Dudu, que não pôde enfrentar o Galo por ainda não estar regularizado, agora tem a situação resolvida e está novamente à disposição depois de retornar de empréstimo.

Último treino do Vitória antes de encarar o Fortaleza por Victor Ferreira/EC Vitória

Com essas voltas, o Vitória terá praticamente todo o elenco à disposição, algo que não acontecia há várias rodadas, marcadas por desfalques em grande parte causados por lesões. As únicas ausências confirmadas para o duelo contra o Leão do Pici são o volante Rúben Ismael, em fase de transição física após cirurgia no menisco, e o lateral Jamerson, que passou por operação no tornozelo há três meses e segue em recuperação.

A preparação foi finalizada na manhã desta sexta-feira (12), com um último treino no CT Manoel Pontes Tanajura. As atividades começaram com a tradicional roda de bobinho, seguida de exercícios de aquecimento e jogo em campo reduzido. Em seguida, o técnico Rodrigo Chagas promoveu um trabalho tático em campo com 10 jogadores de cada lado, além de treinar bolas paradas ofensivas e defensivas, cobranças de falta e penalidades.

Na 17ª colocação com 22 pontos, mesma pontuação de Vasco e Santos, que estão fora do Z4 pelos critérios de desempate, o Vitória encara o Fortaleza, 19º colocado com 15 pontos, em um confronto direto na luta contra o rebaixamento. Por isso, conquistar os três pontos fora de casa é considerado fundamental para as pretensões rubro-negras na competição.

