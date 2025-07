TIME PRONTO

Vitória tem retornos importantes, mas não conta com novos reforços para encarar Bragantino

Leão da Barra realizou neste sábado (19) o segundo e último treino visando duelo contra o Massa Bruta

Pedro Carreiro

Publicado em 19 de julho de 2025 às 16:00

Treino Vitória (19/7) Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O Vitória finalizou na manhã deste sábado (19) a preparação para o confronto diante do Red Bull Bragantino, marcado para às 16h deste domingo (20), no Barradão, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Esta será a terceira partida do técnico Fábio Carille à frente da equipe e a primeira comandando o time dentro de casa. >

Com pouco tempo de trabalho, Carille teve apenas dois treinos desde a última rodada. Após ativação física na academia e apresentação de vídeo tático, o elenco seguiu para o Barradão, onde o treinador dividiu o grupo para atividades específicas.>

Os titulares trabalharam diretamente com Carille, com foco na organização ofensiva e finalizações. Enquanto isso, os demais atletas participaram de um treino em campo reduzido, comandado pelo assistente técnico Leandro Silva.>

A equipe terá reforços importantes para a partida. O zagueiro Lucas Halter, que não enfrentou o Botafogo por pertencer ao clube carioca, retorna ao time. O volante Baralhas, que cumpriu suspensão automática, também está novamente à disposição.>

Outra boa notícia para o Rubro-Negro é o efeito suspensivo obtido pelo departamento jurídico do clube, que liberou o volante Pepê para atuar. Ele havia sido suspenso por quatro jogos após a expulsão no clássico Ba-Vi da 9ª rodada, mas está regularizado e foi relacionado para o duelo deste domingo.>

Por outro lado, o Vitória terá desfalques. Os defensores Neris e Jamerson seguem em recuperação de lesão e continuam fora. O volante Willian Oliveira, suspenso, também desfalca a equipe.>

Os recém-contratados Romarinho, Aitor Cantalapiedra e Rúben Ismael participaram do treino com o grupo, mas ainda não foram regularizados no BID e, portanto, não poderão atuar neste fim de semana.>