Vitória vence o Mixto de virada e avança às oitavas da Copa do Brasil Feminina

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 7 de agosto de 2025 às 15:38
O Vitória garantiu vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil Feminina ao vencer o Mixto por 3 a 1 na noite desta quarta-feira (6), no Estádio Presidente Eurico Gaspar Dutra, em Cuiabá (MT). A classificação veio com uma virada e aproveitando superioridade numérica na etapa final.
As donas da casa saíram na frente logo aos 10 minutos, com gol marcado por Eduarda. O empate rubro-negro veio ainda na primeira etapa, aos 41, com Karol Lins. No segundo tempo, a expulsão de Jeniffer facilitou a vida das Leoas da Barra, que marcaram com Vanessa Pipoca, aos 44 minutos, e Vick Moura, aos 44, e garantiram a classificação.
Comandado por Anderson Magalhães, o time baiano começou a partida com: Kivia; Buga (Verena), Monik (Dymenor), Rute e Vanessa Pipoca; Lanny, Vick Moura e Roqueline; Bárbara (Iana), Sheilinha e Karol Lins (Milena).
O Vitória agora aguarda o sorteio das oitavas de final, marcado para o dia 12 de agosto, na sede da CBF, no Rio de Janeiro.