Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Vitória x Fluminense: onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem

Válida pela 24ª rodada, a partida será disputada neste sábado (20), no Barradão, às 16h

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 20 de setembro de 2025 às 12:00

Vitória e FLuminense empataram em 1x1 no 1 ] turno
Vitória e Fluminense empataram em 1x1 no 1º turno Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Vitória e Fluminense se enfrentam neste sábado (20/09), às 16h (de Brasília), no Estádio Manoel Barradas, o Barradão, em Salvador, pela 24ª rodada do Brasileirão Série A 2025. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações.

Onde assistir Vitória x Fluminense ao vivo

O duelo entre Vitória e Fluminense terá transmissão exclusiva do Premiere (pay-per-view).

Vitória

O Leão da Barra vem de derrota para o Fortaleza, soma apenas um triunfo nos últimos cinco jogos e ocupa a zona de rebaixamento com 22 pontos. Para o confronto, Rodrigo Chagas não poderá contar com Gabriel Baralhas, suspenso, além dos lesionados Jamerson e Rúben Ismael. Por outro lado, recuperado de problema físico, Claudinho reforça a equipe.

Últimos confrontos entre Vitória x Fluminense

Fluminense 1x1 Vitória - 5ª rodada Brasileirão 2025 por Victor Ferreira/EC Vitória
Vitória 2x1 Fluminense - 31ª rodada Brasileirão 2024 por Victor Ferreira/EC Vitória
Fluminense 0x1 Vitória - 12ª rodada Brasileirão 2024 por Victor Ferreira/EC Vitória
Fluminense 0x0 Vitória - 23ª rodada Brasileirão 2018 por Mailson Santana/Fluminense FC
Vitória 1x2 Fluminense - 4ª rodada Brasileirão 2018 por Mauricia da Matta/EC Vitória
1 de 5
Fluminense 1x1 Vitória - 5ª rodada Brasileirão 2025 por Victor Ferreira/EC Vitória

Fluminense

O Tricolor das Laranjeiras não vence há três rodadas e aparece em 10º lugar, com 28 pontos. O time de Renato Gaúcho pode atuar com equipe mista, já que decide vaga na semifinal da Sul-Americana na próxima terça-feira (23). Para este duelo, o treinador não terá Ganso, lesionado, e ainda pode poupar peças importantes. A tendência, porém, é que Samuel Xavier retorne após se recuperar de lesão.

Prováveis escalações 

Vitória: Lucas Arcanjo; Raul Cáceres, Camutanga, Lucas Halter e Ramon; William Oliveira, Dudu e Matheuzinho; Erick, Osvaldo e Renato Kayzer. Técnico: Rodrigo Chagas

Fluminense: Fábio; Júlio Fidelis, Ignácio, Igor Rabello e Fuentes; Otávio e Bernal; Santiago Moreno, Lucho Acosta e Soteldo; Germán Cano. Técnico: Renato Gaúcho.

Leia mais

Imagem - Vitória conta com retorno de lateral para duelo contra o Fluminense

Vitória conta com retorno de lateral para duelo contra o Fluminense

Imagem - Equatoriano Kike Saverio é apresentado no Vitória e pede tempo: 'Preciso me adaptar'

Equatoriano Kike Saverio é apresentado no Vitória e pede tempo: 'Preciso me adaptar'

Imagem - Vitória aposta em tabu contra o Fluminense para reagir na luta contra a degola

Vitória aposta em tabu contra o Fluminense para reagir na luta contra a degola

Ficha do Jogo

  • Jogo: Vitória x Fluminense
  • Campeonato: Brasileirão Série A 2025
  • Rodada: 24ª
  • Data: Sábado, 20 de setembro de 2025
  • Horário: 16h (de Brasília)
  • Local: Estádio Manoel Barradas (Barradão), Salvador - BA
  • Onde assistir: Premiere (pay-per-view)

Arbitragem

  • Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP)
  • Árbitro Assistente 1: Neuza Inez Back (SP)
  • Árbitro Assistente 2: Bruno Boschillia (PR)
  • VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

Mais recentes

Imagem - Bahia encara o Ceará em busca de reação fora de casa para voltar ao G-4

Bahia encara o Ceará em busca de reação fora de casa para voltar ao G-4
Imagem - Vitória confia na força do Barradão para superar o Fluminense e reagir na luta contra o Z-4

Vitória confia na força do Barradão para superar o Fluminense e reagir na luta contra o Z-4
Imagem - Atacante que custou R$ 400 milhões pretende largar o futebol e migrar para o atletismo

Atacante que custou R$ 400 milhões pretende largar o futebol e migrar para o atletismo

MAIS LIDAS

Imagem - Horóscopo semanal: previsões de 22 a 28 de setembro de 2025
01

Horóscopo semanal: previsões de 22 a 28 de setembro de 2025

Imagem - Os 5 perfumes brasileiros que deixam importados de luxo para trás
02

Os 5 perfumes brasileiros que deixam importados de luxo para trás

Imagem - Prefeitura abre concurso público com 80 vagas e salários de até R$ 10,3 mil
03

Prefeitura abre concurso público com 80 vagas e salários de até R$ 10,3 mil

Imagem - Xingada de 'v*agabunda' pelo próprio filho, mãe de jogador do Palmeiras entra na justiça e pede R$ 200 mil
04

Xingada de 'v*agabunda' pelo próprio filho, mãe de jogador do Palmeiras entra na justiça e pede R$ 200 mil