Wagner Leonardo está suspenso e não enfrenta o Fluminense; veja quem deve ser o substituto

Capitão do Vitória é o jogador do clube com mais jogos realizados em 2024

Publicado em 23 de outubro de 2024 às 05:00

Edu é uma das opções citadas por Carpini para substituir Wagner Leonardo Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Nem todo jogador de futebol nasce com o dom de liderar um elenco. Junto à faixa no braço, vem a responsabilidade de ser o representante de toda uma nação dentro das quatro linhas que delimitam o gramado. No Barradão, o torcedor do Vitória já se acostumou em depositar suas esperanças em Wagner Leonardo, zagueiro que veste a camisa de número 4 e resolve na defesa e no ataque. Contra o Fluminense, no entanto, o capitão será desfalque.

O defensor recebeu o terceiro cartão amarelo diante do Red Bull Bragantino e estará suspenso no próximo compromisso do Leão no Campeonato Brasileiro. A partida contra o tricolor carioca será neste sábado (26), às 16h30, no Barradão.

Questionado sobre a ausência do capitão, o técnico Thiago Carpini preferiu valorizar os atletas que vão estar disponíveis para o confronto.

“Sem dúvidas, vamos sentir a ausência do Wagner, é uma referência e um jogador muito regular. Por outro lado, um dos nossos melhores jogos em casa foi contra o Vasco, e o Matheuzinho não jogou. Procuro valorizar o todo, aqueles que vão ter a oportunidade de participar. Importante para o Wagner também esse descanso para voltar zerado para a reta final”, disse.

O desfalque de Wagner Leonardo será sentido, também, pela importância do embate, um duelo direto na parte inferior da tabela. O rubro-negro é o 16º colocado da Série A, com 32 pontos, enquanto o Flu, com quatro a mais, aparece na 11ª posição.

Além disso, o zagueiro também é o vice-artilheiro do Leão no Brasileirão: são 5 gols marcados, empatado com Willian Oliveira. Os dois estão atrás somente de Alerrandro, com 7. Também é o terceiro do time com mais gols em toda a temporada, seis. Além disso, o defensor é o jogador rubro-negro que mais entrou em campo no ano, com 49 partidas.

Outro fator que potencializa a importância do capitão é o desempenho defensivo pelo time. Wagner Leonardo é quem mais realiza passes certos por jogo (86%), bolas longas certas por jogo (3,4), interceptações (1,4) e cortes (5,3).

Mapas de calor do zagueiro Wagner Leonardo pelo Vitória em 2024 Crédito: Sofascore

Substituto

Sem o camisa 4, três jogadores surgem na mente de Thiago Carpini para fazer dupla com Neris diante do Fluminense. “Temos a opção do Andrei, do Bruno Uvini e do próprio Edu, que tem me agradado bastante e pode jogar dos dois lados. Temos uma semana para estudar isso e achar a melhor forma”, comentou.

Único canhoto entre os citados, o jovem Andrei Gabriel deve ser a última opção, já que ainda não fez sua estreia como profissional. Apesar disso, já conviveu com o ambiente dos jogos. Andrei foi relacionado contra o Red Bull Bragantino e contra a Juazeirense, pela Copa do Nordeste.

Já Bruno Uvini não entra em campo há três meses, quando foi titular diante do Fortaleza, pela 17ª rodada. Mesmo sendo destro, o defensor de 33 anos jogou pela esquerda pelo Grêmio, na Série A de 2023 e no estadual em 2024. Com oito partidas pelo Leão, as atuações do defensor não conseguiram convencer a torcida rubro-negra.

Mapas de calor do zagueiro Bruno Uvini pelo Grêmio em 2023/24 Crédito: Sofascore

Adiantado pelo treinador na coletiva, Edu também pode jogar pelos dois lados da zaga. O atleta apareceu pela esquerda em sua passagem pelo Goiás. Durante a Série A de 2023, o zagueiro fez três confrontos como defensor nesta parte do campo, enquanto todas as suas nove atuações no Campeonato Goiano deste ano foram nesta posição.

Dentre as opções listadas por Carpini, a tendência é justamente de Edu iniciar entre os titulares. Inclusive, durante o treino aberto para a torcida na última sexta-feira, o zagueiro participou da primeira parte das atividades como titular.