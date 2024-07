LEÃO VACILOU

Willian Oliveira lamenta falta de eficiência em derrota para o Corinthians: 'Levar de lição'

O gol da vitória da equipe paulista foi marcado aos 49 minutos do segundo tempo, após vacilo de Janderson

Alan Pinheiro

Publicado em 4 de julho de 2024 às 22:29

Willian Oliveira alerta que faltou eficiência ao Vitória Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O que parecia ser um heróico empate fora de casa acabou com um sabor amargo para os torcedores do Vitória que assistiram o revés da equipe para o Corinthians nesta quinta-feira (4). Apesar dos dois gols de Alerrandro, o Leão tomou dois golaços de Rodrigo Garro e o último no apagar das luzes - aos 49 minutos do segundo tempo - após vacilo de Janderson em cobrança de escanteio para o adversário. Na saída de campo, o meia Willian Oliveira exaltou o desempenho da equipe, mas admitiu que faltou eficiência.

"Eu acho que, tecnicamente, foi o nosso melhor jogo. Os números falam por si só. Nós tivemos uma posse de bola muito boa. Eu volto a reafirmar isso. E sobre o que nós temos que levar de lição neste jogo é o detalhe. Eles foram mais efetivos. Nós tivemos mais posse de bola, controlamos o jogo, mas eles foram efetivos. As oportunidades que eles tiveram, eles marcaram gol. É isso que temos que levar de lição. Estar mais atentos, que foi o detalhe que definiu o jogo hoje", disse.

O Vitória terminou o jogo contra o Corinthians com 56% de posse de bola. O controle do jogo - dito pelo jogador do Leão - foi visto com mais clareza no segundo tempo da partida, quando o Vitória chegou a ter 70% da posse. No entanto, a efetividade falou mais alto, já que o clube baiano teve mais finalizações que o rival. Enquanto o alvinegro paulista chutou 15 vezes, o Vitória finalizou em 18 oportunidades.