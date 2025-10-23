FRENTE FRIA

12°C na Bahia: confira as cidades onde mais fez frio nas últimas 24h

Salvador está fora do top 10

Esther Morais

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 07:38

Dia de chiuva em Salvador Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Quem acordou nesta quinta-feira (23) no interior da Bahia precisou tirar o casaco do armário. A onda de frio derrubou as temperaturas em diversas regiões do estado, com destaque para Vitória da Conquista, que registrou 12,5°C, a menor marca das últimas 24 horas.

O clima gelado também tomou conta da Chapada Diamantina. Lençóis marcou 13,5°C e Morro do Chapéu, 13,7°C. No Centro-Norte, Senhor do Bonfim amanheceu com 16°C, enquanto Irecê chegou aos 16,3°C. Já no Oeste, Barreiras e Luís Eduardo Magalhães empataram com 16,9°C. Amargosa marcou 17,3°C, seguida por Delfino (17,4°C) e Guaratinga (17,5°C).

A mudança no tempo é consequência da frente fria que chegou ao estado no início da semana e só deve perder intensidade a partir desta quinta.

Em Salvador, os termômetros também marcaram frio para o padrão da capital: 20,4°C. A Defesa Civil (Codesal) informou que há 90% de chance de chuva até esta quinta. Para sexta (24) e sábado (25), o céu deve seguir nublado, com precipitações a qualquer hora. No domingo (26), a probabilidade de chuva cai para 20%, e as temperaturas variam entre 22°C e 30°C.

Veja as cidades onde mais fez frio nas últimas 24 horas:

1º Vitória da Conquista 12,5°C

2º Lençóis 13,5°C

3º Morro do Chapéu 13,7°C

4º Senhor do Bonfim 16,0°C

5º Irecê 16,3°C

6º Barreiras 16,9°C

7º Luís Eduardo Magalhães 16,9°C

8º Amargosa 17,3°C

9º Delfino 17,4°C