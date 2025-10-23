Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

12°C na Bahia: confira as cidades onde mais fez frio nas últimas 24h

Salvador está fora do top 10

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 07:38

Dia de chuva em Salvador
Dia de chiuva em Salvador Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Quem acordou nesta quinta-feira (23) no interior da Bahia precisou tirar o casaco do armário. A onda de frio derrubou as temperaturas em diversas regiões do estado, com destaque para Vitória da Conquista, que registrou 12,5°C, a menor marca das últimas 24 horas.

O clima gelado também tomou conta da Chapada Diamantina. Lençóis marcou 13,5°C e Morro do Chapéu, 13,7°C. No Centro-Norte, Senhor do Bonfim amanheceu com 16°C, enquanto Irecê chegou aos 16,3°C. Já no Oeste, Barreiras e Luís Eduardo Magalhães empataram com 16,9°C. Amargosa marcou 17,3°C, seguida por Delfino (17,4°C) e Guaratinga (17,5°C).

A mudança no tempo é consequência da frente fria que chegou ao estado no início da semana e só deve perder intensidade a partir desta quinta.

Em Salvador, os termômetros também marcaram frio para o padrão da capital: 20,4°C. A Defesa Civil (Codesal) informou que há 90% de chance de chuva até esta quinta. Para sexta (24) e sábado (25), o céu deve seguir nublado, com precipitações a qualquer hora. No domingo (26), a probabilidade de chuva cai para 20%, e as temperaturas variam entre 22°C e 30°C.

Chuva em Salvador

Turistas aproveitaram para conhecer a Catedral Basílica por Arisson Marinho/CORREIO
Turistas foram ao Pelourinho nesta quarta por Arisson Marinho/CORREIO
Turistas foram ao Pelourinho nesta quarta por Arisson Marinho/CORREIO
Passageiros do MSC Preciosa, que atracou em Salvador nesta quarta por Arisson Marinho/CORREIO
Passageiros do MSC Preciosa, que atracou em Salvador nesta quarta por Arisson Marinho/CORREIO
Passageiros do MSC Preciosa, que atracou em Salvador nesta quarta por Arisson Marinho/CORREIO
Rajadas de vento no Farol da Barra por Arisson Marinho/CORREIO
Corredor desafiando a chuva na Barra por Arisson Marinho/CORREIO
Banco virado no Farol da Barra por Arisson Marinho/CORREIO
Banhista toma banho na praia da Barra por Arisson Marinho/CORREIO
Pescadores e surfistas na Barra por Arisson Marinho/CORREIO
1 de 11
Turistas aproveitaram para conhecer a Catedral Basílica por Arisson Marinho/CORREIO

Veja as cidades onde mais fez frio nas últimas 24 horas:

1º Vitória da Conquista 12,5°C

2º Lençóis 13,5°C

3º Morro do Chapéu 13,7°C

4º Senhor do Bonfim 16,0°C

5º Irecê 16,3°C

6º Barreiras 16,9°C

7º Luís Eduardo Magalhães 16,9°C

8º Amargosa 17,3°C

9º Delfino 17,4°C

10º Guaratinga 17,5°C

Leia mais

Imagem - Cidade mais fria da Bahia bate 12°C

Cidade mais fria da Bahia bate 12°C

Imagem - Quando as chuvas fortes vão parar na Bahia? Veja previsão

Quando as chuvas fortes vão parar na Bahia? Veja previsão

Mais recentes

Imagem - Chuva em Salvador faz 13 sirenes de deslizamento de terra serem acionadas; veja onde

Chuva em Salvador faz 13 sirenes de deslizamento de terra serem acionadas; veja onde
Imagem - Prefeitos da Bahia são alvos de operação da PF por desvio de verbas públicas

Prefeitos da Bahia são alvos de operação da PF por desvio de verbas públicas
Imagem - Carro cai em vala na Avenida ACM

Carro cai em vala na Avenida ACM

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada