ABI lança a 5ª edição da Revista Memória da Imprensa neste sábado (28)

A Associação Bahiana de Imprensa (ABI) realiza neste sábado (28) o lançamento da quinta edição da Revista Memória da Imprensa, com discussões, homenagens e música ao vivo. A publicação, que se dedica a homenagear profissionais da imprensa baiana, traz entrevistas com Fernando Vita, Tasso Franco, Cristóvão Rodrigues, Heloísa Sampaio e Raimundo Machado, um ensaio fotográfico e artigos sobre o combate à desinformação.

A programação terá um debate sobre desinformação em tempos de algoritmos e inteligência artificial, com as participações do cientista de dados Leonardo Nascimento, a especialista em jornalismo científico e tecnológico Mariana Alcântara e a advogada Luciana Marques. Uma jam musical formada por jornalistas ainda comanda um tributo ao jornalista Jorge Ramos, falecido em abril. Também haverá uma roda de conversa com os cinco entrevistados da edição.