ATIVIDADE FÍSICA

Academias ao ar livre beneficiam cerca de 13,5 mil pessoas em quatro meses

São 13 unidades do projeto Academia Salvador na capital baiana

Alô Alô Bahia

Publicado em 30 de outubro de 2024 às 17:40

Academia ao ar livre em Salvador Crédito: VALTERPONTES

As academias públicas ao ar livre já beneficiaram cerca de 13,5 mil pessoas na capital baiana, em apenas quatro meses de funcionamento. Com acesso gratuito, esses espaços visam promover mais saúde e bem-estar à população, estimulando a prática de atividades físicas ao ar livre. O projeto apresenta atualmente uma taxa de ocupação de 72% referente aos usuários que realizam agendamento para os equipamentos, superando a expectativa inicial de 65%. Foram registrados cerca de 111 mil acessos, somando as entradas dos cerca de 13,5 mil alunos ativos nas academias, dos quais a maioria são mulheres (58%). Além disso, 80% do público é composto por pessoas que nunca haviam praticado atividades físicas.

Júnior Magalhães, titular da Secretaria de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer, ressalta a expectativa de expansão do projeto, considerando o sucesso da iniciativa. “As academias estão localizadas em áreas de fácil acesso e integradas às comunidades. Nosso objetivo é garantir que pessoas sem condições de pagar por academias particulares tenham acesso a equipamentos de qualidade, sempre com a orientação de profissionais capacitados”, destacou.

Atualmente, a população soteropolitana conta com 13 unidades das Academias Salvador, localizadas em Amaralina, São Caetano, Largo do Tanque, Av. Barros Reis, Bonfim, São Tomé de Paripe, Itapuã, Dique do Tororó, Cajazeiras, Mané Dendê, Imbuí, Boca do Rio e Calabar. Em breve, uma nova unidade será inaugurada em Narandiba. Além das aulas de musculação, também são oferecidas atividades como pilates, core training (ou core switch), yoga, funcional, muay thai, boxe, zumba, ritmos e capoeira. “Estamos aumentando o número de aulas coletivas para acomodar a demanda crescente, permitindo que as pessoas escolham entre várias modalidades”, afirma Rafael Seara, coordenador das Academias Salvador.

Academia ao ar livre em Salvador Crédito: Jefferson Peixoto / Secom

Benefícios – Patrick Caires, preparador físico da unidade do Imbuí, observa as mudanças positivas que a academia pública tem proporcionado aos moradores. “As melhorias ocorrem tanto na aparência física, que é o que muitas pessoas buscam, quanto na saúde mental. Muitos relatam que superaram quadros de depressão, transtornos de ansiedade e até dificuldades de comunicação”, afirmou.

Ilka Maria Barreto, professora de ginástica localizada, funcional e alongamento na unidade do Imbuí, destaca os benefícios das atividades físicas ao ar livre. “A energia desse tipo de atividade é melhor, pois aproveita-se a vitamina D do sol, diferentemente das academias fechadas. Muitos buscam a atividade física não apenas para cuidar do corpo, mas também para trabalhar a mente; aqueles que enfrentam problemas de baixa autoestima encontram um espaço acolhedor, onde podem realizar suas atividades no próprio ritmo, respeitando suas limitações e individualidades”, reitera.

Josenei Gonçalo, morador do Imbuí e frequentador da unidade desde a inauguração, enfatiza como o ambiente acolhedor da academia tem impactado sua vida. “A musculação não é apenas para o corpo; precisamos também esvaziar a cabeça. Venho aqui, me divirto, danço e faço amizades com os jovens, que me ensinam a realizar os exercícios corretamente, junto com os professores, que são excelentes. A equipe é realmente muito boa. É uma troca valiosa, sabe? E, além disso, você acaba se sentindo um pouco mais jovem”, compartilha.

Academia ao ar livre em Salvador Crédito: Jefferson Peixoto / Secom

Participação – Os interessados devem agendar aulas pelo aplicativo MUDE, disponível na App Store e Play Store. Cada pessoa pode agendar até duas aulas diárias, desde que sejam de modalidades diferentes, apresentando um documento com foto para acesso.

As aulas têm duração de 50 minutos e capacidade limitada de alunos. Para fazer o cadastro, é necessário informar nome, CPF, celular, data de nascimento e um contato de emergência, além de um questionário de saúde. A idade mínima para aulas de musculação é de 15 anos – menores de 18 devem se inscrever presencialmente com um responsável – e maiores de 60 devem apresentar atestado médico para a prática de musculação.

Academia ao ar livre em Salvador Crédito: Jefferson Peixoto / Secom