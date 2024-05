OPERAÇÃO ROTAS DA FAUNA

Ação da PRF resgata cerca de 1200 aves na Bahia

A Polícia Rodoviária Federal, em conjunto com o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) e Secretarias de Meio Ambiente de Euclides da Cunha e Senhor do Bonfim, realizou a terceira fase da Operação Rotas da Fauna, entre os dias 29 de março e 4 de abril, na região de Senhor do Bonfim.