MATARIPE

Acelen concorre ao prêmio 'Refinaria do Ano' da América Latina

A Acelen, gestora da Refinaria de Mataripe, a segunda maior do país, concorre pelo terceiro ano consecutivo ao prêmio de “Refinaria do Ano” da América Latina, concedido pela World Refining Association às refinarias, engenheiros, executivos e tecnologias destaques do continente.