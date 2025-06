ANÚNCIO

Acelen diminui preço da gasolina e aumenta o valor do diesel na Bahia; veja

Anúncio acontece dois dias após redução de preços da Petrobras

A Acelen, responsável pela refinaria de Mataripe, na Bahia, anunciou nesta quinta-feira (5) a redução nos preços da gasolina e aumento do valor do diesel no estado. >