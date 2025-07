TRAGÉDIA

Acidente deixa dois mortos e cinco feridos em estrada na Bahia

Colisão entre dois veículos ocorreu neste sábado (19)

Um acidente de trânsito deixou duas homens mortos e outras cinco pessoas feridas em um trecho da BA-120, na região do município de Valente, no Nordeste baiano. O caso ocorreu na manhã deste sábado (19), na altura do KM 348.>

As vítimas foram identificadas como José Roque dos Santos Estrela, de 48 anos e Altemar Martins Silva, de 41. Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual, dois carros sofreram uma colisão do tipo traseira, quando a frente de um veículo atinge o fundo de outro. >

As vítimas feridas, duas mulheres e três homens, foram encaminhadas para um hospital da região, cujo nome não foi detalhado, para atendimento médico. O caso foi registrado na Delegacia Territorial (DT/Riachão do Jacuípe, que investiga as circunstâncias do acidente para esclarecer os fatos.>