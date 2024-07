LUIS EDUARDO MAGALHÃES

Acusados de matar mulher trans na Bahia são condenados a 23 anos de prisão

Ainda de acordo com a sentença, a brutalidade dos ataques que conduziram ao homicídio foi levada em conta. "Utilizando-se os réus dos instrumentos que havia no carro, como chave de fenda e macaco para troca de pneus, para atingir o corpo de Lorena Fox diversas vezes, impingindo-lhe intenso sofrimento", diz.

O documento relata também que "a crueldade evidenciada nos atos dos réus extrapola aquela prevista no tipo penal de homicídio, devendo as circunstâncias do crime serem consideradas desfavoravelmente no tocante a este crime".