POLÍCIA

Adolescente é apreendido após matar jovem por roubar drogas que seriam vendidas na Bahia

Caso ocorreu em Vitória da Conquista, no Sudoeste do estado

Um adolescente foi apreendido nesta segunda-feira (26), suspeito de matar um jovem, de 17 anos, no mês de abril, em Vitória da Conquista, no Sudoeste do estado. Segundo investigações da Polícia Civil, a vítima foi morta como forma de punição por ter usado as drogas que seriam destinadas à comercialização.>