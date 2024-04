CRIME

Adolescente é linchado em Valéria

Um adolescente de 17 anos foi linchado no bairro de Valéria. Segundo informações do boletim da Secretaria de Segurança Pública, o crime aconteceu na tarde de terça-feira (3), na localidade da Morada da Lagoa. A vítima, segundo a Polícia Civil, foi identificada como Carlos Alexandre de Jesus Fonseca.

De acordo com a Polícia Civil, uma equipe do Silc/DHPP foi acionada para verificar a ocorrência. De acordo com testemunhas, o adolescente foi agredido a pauladas, socos e pontapés e socorrido para o Hospital do Subúrbio, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.