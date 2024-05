SALVADOR

Adolescente é morto a tiros no bairro de Valéria

Um adolescente de 16 anos foi morto a tiros no bairro de Valéria . O crime aconteceu na tarde de quarta-feira (7) e a vítima foi identificada como Pedro Lucas dos Santos Dias.

De acordo com o Comando de Operações Policiais Militares (COPPM), ele deu entrada no Hospital do Subúrbio, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.