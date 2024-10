JEQUIÉ

Adolescente suspeito de homicídio é apreendido na Bahia; segundo suspeito foi morto

Um adolescente, suspeito de cometer um homicídio foi apreendido no município de Jequié, no sudoeste baiano. Durante a operação integrada entre a Delegacia Territorial de Jequié, a Companhia Independente de Policiamento Especializado – Central (Cipe/ Central) e o 19° Batalhão da Polícia Militar (BPM), outras duas pessoas foram encontradas, mas uma delas foi morta, nesta segunda-feira (21).

A apreensão em flagrante do adolescente, apontado como autor do homicídio que teve como vítima Danilo Santos da Silva, 28 anos, atingido por disparos de arma de fogo no último domingo (20), e prisão do segundo suspeito, foi registrada na 1ª Delegacia Territorial de Jequié. A infração aconteceu no bairro Amaralina.