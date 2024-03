TANCREDO NEVES

Adolescentes atiram contra equipe da PM e são apreendidos

Com os suspeitos, foram apreendidas porções maconha, haxixe, lança-perfume e um carregador com três munições

Quatro homens foram presos e dois adolescentes apreendidos após atirarem contra viaturas da 23ª Companhia Independente da Polícia Militar, no bairro de Tancredo Neves. O caso ocorreu na tarde de domingo (24).

Os policiais faziam rondas na região da Engomadeira, quando um grupo de homens armados atirou contra as viaturas. Houve o confronto e, na troca de tiros, os criminosos tentaram fugir, mas foram capturados.

Com os suspeitos, foram apreendidas 81 porções maconha, 37 porções de haxixe, 59 porções de lança-perfume e um carregador com três munições. Os dois adolescentes foram encaminhados para a Delegacia do Adolescente Infrator (DAI). Os homens e o material foram apresentados na Central de Flagrantes.