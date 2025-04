AFRONTA À JUSTIÇA

Advogado que violou tornozeleira 67 vezes é o mesmo que não entregou o filho à mãe

Na época, ex-esposa de Paulo Roberto de Aguiar Valente Júnior denunciou ter sofrido ameaças

Desobedecer ordens judiciais está no currículo do advogado Paulo Roberto de Aguiar Valente Júnior, de 41 anos. Além de violar 67 vezes a tornozeleira eletrônica, em 2021, ele não entregou o filho de 3 anos para a ex-namorada e mãe da criança, Catharina Bastos, que tentava recuperar o menino - ela tinha a guarda da criança, e o pai tinha a permissão para visitas com acompanhamento. >