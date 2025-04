SALVADOR

Agora é para valer: nova velocidade máxima passa a ser fiscalizada na Avenida Bonocô

Multas poderão ser aplicadas a partir de quinta-feira (10)

Com o fim do período de adaptação da motofaixa na Avenida Mário Leal Ferreira (Bonocô), a nova velocidade máxima da via passa a ser fiscalizada a partir desta quinta-feira (10). Veículos que trafegarem acima de 60 km/h poderão ser multados em uma das avenidas mais movimentadas de Salvador. Antes, a velocidade máxima permitida era de 70 km/h. >