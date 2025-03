TRÂNSITO

Saiba quais avenidas de Salvador podem ganhar motofaixa

Primeira via do tipo na capital baiana foi inaugurada nesta segunda-feira (10)

Avenidas como a Juracy Magalhães, no Rio Vermelho, e a Avenida Antônio Carlos Magalhães (ACM) já estão com estudos em andamento para implementação do projeto. Além delas, a motofaixa deve ser levada para outras importantes vias da cidade como a Avenida Afrânio Peixoto (Suburbana), Avenida Garibaldi e para a orla de Salvador. “São locais que a gente pode implantar e trazer segurança para a viagem desse público”, assegurou o superintendente Décio Martins. >

Ainda de acordo com Lago, há cerca de 13 anos já houve uma tentativa de implementação da estratégia, em que a faixa havia sido inserida uma outra posição, próximo à calçada. "Virou um prolongamento da calçada e aumentou os acidentes, por isso suspenderam", relembrou. O novo projeto, por sua vez, incluiu o novo trecho entre as faixas 1 e 2 da via. "Essas ideias, as sugestões, todos os estudos foram feitos com a participação do motociclista", ressaltou. >