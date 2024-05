Você conhece os monumentos de Salvador que são tombados? Veja lista

Localizado na Liberdade, o terreiro tem aproximadamente 2,4 mil m² de vegetação nativa. Com o culto aos voduns, a casa foi reconhecida, pela Associação Brasileira de Preservação da Cultura Afro-Ameríndia (AFA), como o único centro religioso de tradição Jeje Savalu (culto de divindades do antigo Reino do Daomé, atual República do Benim), que mantém os ritos litúrgicos da nação. Os patronos do templo são Nanã, Azansu e Bessen.