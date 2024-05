Alunos e professores protestam a favor da greve na reitoria da Ufba

A ação foi organizada pelo comando local da greve da Ufba. Algumas das reivindicações são a recomposição do orçamento universitário, do salário dos trabalhadores da educação, reajuste das carreiras e revocação do Novo Ensino Médio e arcabouço fiscal. Os manifestantes carregam faixas e cartazes com críticas aos cortes orçamentários na educação pública.