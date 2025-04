DESBRAVANDO OS MARES

Aos 82 anos, velejador baiano Aleixo Belov parte em uma nova aventura rumo a Sibéria

A viagem deve durar cerca de um ano, com o velejador chegando na Rússia em julho

Gilberto Barbosa

Publicado em 14 de abril de 2025 às 17:23

Veleiro Fraternidade levará a equipe até a Rússia Crédito: Marina Silva/CORREIO

“Esse será o meu maior desafio”. Com essas palavras, Aleixo Belov descreveu a sua próxima aventura pelos mares. Aos 82 anos, o navegador, ucraniano radicado na Bahia, vai enfrentar o percurso da “Passagem Nordeste”, que liga o Oceano Atlântico ao Pacífico através da Sibéria, no extremo-norte da Rússia. >

O velejador conta que teve a ideia há cerca de cinco anos. O planejamento para a missão durou cerca de um ano. A previsão é que a viagem dure um ano, com Belov chegando na cidade russa de Murmansk no final de julho, e a travessia pela “Passagem Nordeste” ocorrendo entre os meses de agosto e setembro. >

“A viagem não será fácil, o clima é severo, os ventos são fortes e o gelo só abre durante algumas semanas. Se você não estiver lá na hora certa, é obrigado a voltar e, se ficar preso no gelo, tem que esperar até o verão do outro ano. É complicado, mas estamos colhendo informações e realizando os esforços necessários”, afirmou Belov.>

A embarcação partiu do 2° Distrito Naval da Marinha do Brasil, no último sábado (12). Para auxiliá-lo nessa missão, Belov conta com uma equipe de 11 tripulantes, composta por brasileiros e russos.>

Aleixo Belov com a tripulação no veleiro Fraternidade Crédito: Marina Silva/CORREIO

O percurso será realizado pelo Oceano Ártico que, segundo Belov, é o único mar no qual ainda não navegou. Em 2022, ele fez a “Passagem Noroeste”, no mesmo oceano, passando pelo estado americano do Alasca, pelo Canadá e chegando à Groelândia. Agora, ele tenta atravessar pelo outro lado do Ártico.>

“Os russos conhecem bem aquela região. Teremos algumas dificuldades, seja com a burocracia da guerra, o GPS e o Starlink que não funcionam, o clima, e o gelo. Além disso, tem os 82 anos (de idade), que eu carrego com os joelhos desgastados, mas não encontrei nada melhor para fazer em terra. Então, vou velejar de novo”, completou.>

Um dos tripulantes que acompanha Aleixo é o médico Sérgio Colavolpe. Ele se ofereceu para ir ao Alasca com Aleixo em 2022, mas a viagem não foi possível por causa da data. Agora, Sérgio celebra a oportunidade de participar desta aventura. >

“É uma oportunidade única de viajar com alguém dessa envergadura. Esse é o tipo de experiência que muda sua forma de ser, de pensar e de ver o mundo. Estamos muito preparados e a minha expectativa é a melhor possível”, disse.>

Outra tripulante é a navegadora Joana Pitombo, 22 anos, que tem agora o seu primeiro contato com o veleiro que levará a equipe até a Rússia. “Essa será uma experiência totalmente diferente da que estou acostumada. Há uma ansiedade, um medo por ser algo novo, mas as expectativas são as melhores possíveis”, falou.>