QUEBROU A JANELA

Apartamento é atingido por bombas durante festa da torcida do Bahia

Impacto dos fogos quebrou uma janela do 9° andar

Uma moradora de Salvador denuncia que as bombas utilizadas pela torcida do Bahia durante a noite de quarta-feira (28) atingiram seu apartamento. O impacto dos fogos quebrou uma janela de vidro e a sala ficou cheia de estilhaços.

Um vídeo publicado no X (antigo Twitter) mostra o momento em que há o som da bomba, depois a jovem vai para o local e vê a destruição. "Tinha acabado de chegar da aula de maquiagem quando escutamos [ela e uma colega] o barulho dos fogos de artifício e do vidro quebrado", escreveu na legenda.

Na sala, as duas meninas ficaram assustadas com os fogos. "Meu Deus quebrou a janela [...] olha quanto vidro", disse uma das moradoras. "Eu odeio o Bahia. Imagina se a gente tivesse na sala", disparou a outra.

O Bahia jogou ontem contra o Flamengo na Arena Fonte Nova pelo primeiro duelo das quartas de final da Copa do Brasil. O time baiano foi derrotado por 1x0. Ao redor do estádio, diversos torcedores se reuniram para festejar antes da partida.

O jogo da volta será no dia 12 de setembro, uma quinta-feira, às 21h45, no Maracanã, no Rio de Janeiro. Para avançar à semifinal, o Bahia terá que vencer por pelo menos dois gols de diferença. Um triunfo simples leva a decisão para os pênaltis.