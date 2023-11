Após cancelamento do cantor Rema, prefeitura não descarta nova atração internacional no Virada Salvador

Festival Virada Salvador. Crédito: Igor Santos/Secom

Foram semanas de suspense até que a prefeitura de Salvador anunciasse a primeira e única atração internacional do Festival Virada Salvador, que acontece entre os dias 28 de dezembro e 1º de janeiro, na Boca do Rio. Porém, o cantor nigeriano Divine Ikubor, conhecido como Rema, não vai cumprir a agenda prevista para dezembro. A prefeitura não descarta a possibilidade de contratar uma nova atração internacional para o evento.

O prefeito Bruno Reis falou sobre a mudança de planos há menos de um mês da festa durante o lançamento da programação de Natal de Salvador, que aconteceu na manhã desta quinta-feira (30). O gestor admitiu a dificuldade de contratar um novo artista devido a proximidade do evento, mas garantiu que a prefeitura busca alternativas.

“Infelizmente o cantor Rema teve um problema de saúde e não vai se apresentar no Brasil e em outros lugares em dezembro e janeiro. A prefeitura já está fazendo contatos e teremos um nome para substituí-lo”, afirmou Bruno Reis. “Não dá para antecipar qual será e nem se será internacional ou nacional. Já estamos há menos de 30 dias do evento e sabemos que os artistas definem agendas com certa antecedência”, completou.

O festival

Rema seria a primeira atração internacional a se apresentar no Festival Virada Salvador 2024. O anúncio havia sido feito pelo prefeito Bruno Reis no Wish Hotel da Bahia, no dia 21 de novembro, quando a grade principal completa da festa foi divulgada. Ao todo, serão 300 artistas nos cinco dias de festa.

Entre os dias 28 de dezembro a 1º de janeiro, a Arena Daniela Mercury, na orla da Boca do Rio, vai receber milhares de baianos e turistas que terão a oportunidade de curtir mais de 12 horas ininterruptas de música. O evento é gratuito. Neste ano, além do palco principal, um trio elétrico instalado em frente a roda gigante receberá shows.