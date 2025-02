REGIÃO METROPOLITANA

Após decreto de calamidade financeira, Prefeitura de Lauro de Freitas anuncia suspensão do Carnaval em 2025

Anúncio foi feito nesta terça-feira; decreto de calamidade financeira foi publicado no dia 7 de janeiro

A prefeitura de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador, anunciou, nesta quarta-feira (19), a suspensão do Carnaval no município. A decisão foi tomada após a publicação, no dia 7 de janeiro, de um decreto que atesta estado de emergência e calamidade financeira. >

Segundo a gestão municipal, a decisão tem o objetivo de preservar as finanças da cidade, com objetivo de garantir que o município ter eficiência na aplicação dos recursos públicos. A prefeitura também afirma que a folia gera diversos custos diretos como contratação de bandas, locação de serviços de som, palco, estrutura, banheiros químicos, além dos gerados pelo “sobrecarregamento dos serviços de saúde, segurança pública, iluminação pública e limpeza urbana”. >

Cidadãos, entidades e instituições que desejem realizar eventos carnavalescos devem entrar em contato com as secretarias de Planejamento, Desenvolvimento Urbano Sustentável e de Ordenamento do Uso do Solo, localizado no Centro Administrativo de Lauro de Freitas (Calf), para seguir com os trâmites necessários. O atendimento acontece das 8h às 12h e das 14h às 17. >