VIOLÊNCIA

Após dois dias, ônibus voltam a circular em Fazenda Coutos

Após dois dias sem circular, os ônibus voltaram a rodar em Fazenda Coutos no início da tarde desta segunda-feira (18). A circulação foi interrompida no último final de semana devido a tiroteios entre as organizações criminosas do Bonde do Maluco (BDM) e do Primeiro Comando da Capital (PCC) no bairro.