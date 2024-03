SAÚDE

Após inauguração da nova sede, Caps Gregório de Matos tem capacidade ampliada para 840 atendimentos

Com investimentos da ordem de R$ 2,8 milhões, o espaço será gerido pela Escola de Enfermagem da UFBA

Publicado em 18 de março de 2024 às 15:52

CAPS AD Gregório de Matos Crédito: Divulgação

Com investimentos da ordem de R$ 2,8 milhões, a nova sede do Centro de Atenção Psicossocial (Caps) Gregório de Matos, inaugurada na Rua Frei Vicente, no Pelourinho ampliará a capacidade de atendimento para 840 usuários por mês, um aumento de 68% da população com acesso aos serviços especializados no acompanhamento de pessoas que enfrentam problemas decorrentes do uso de álcool e outras drogas e comorbidades psíquicas associadas.

Através de convênio firmado com a Secretaria Estadual da Saúde (Sesab), a Escola de Enfermagem da UFBA é responsável pela gestão do espaço, com a coordenação dos professores Priscilla Coimbra e George Amaral. De acordo com Juliana Amaral, diretora da Escola de Enfermagem, serão até 400 atendimentos internos e 440 atendimentos de campo territoriais.

Juliana Amaral afirma que a nova sede do Caps facilitará o acesso dos usuários aos serviços, que incluem o acolhimento inicial e atendimento individualizado e familiar. "Agora temos uma sede com qualidade estrutural, que permitirá a melhoria do atendimento aos usuários e a ampliação da capacidade de atendimento", afirma a diretora.

Novos consultórios e espaços de convivência foram projetados para a realização de atividades terapêuticas, educativas e artísticas, e dinâmicas de grupo. O acolhimento aos usuários inclui o fornecimento de refeições, com almoço e lanche.

Histórico

O Caps Gregório de Matos já existe há 12 anos e estava em funcionamento no prédio da Faculdade de Medicina da Bahia, no Terreiro de Jesus. Durante esse período, professores da Escola de Enfermagem já atuavam na prestação dos serviços de saúde através de projetos de extensão desenvolvidos no espaço.

A parceria com a Sesab também tem o propósito de contribuir para a formação e a qualificação de profissionais especializados na área. O novo espaço dispõe de salas de reunião e videoconferência que serão utilizadas no processo formativo de profissionais, inclusive para apoiar o desenvolvimento de ações no interior do Estado, contribuindo para a qualificação da rede de apoio psicossocial.

Funcionamento