ATIVIDADES RETOMADAS

Após massacre em escola, aulas da rede municipal de Heliópolis serão retomadas na próxima terça-feira

Serão realizadas atividades para acolhimento e escuta dos alunos e professores

Da Redação

Publicado em 25 de outubro de 2024 às 07:59

Escola Municipal Dom Pedro I, em Heliópolis Crédito: Joá Souza/GOVBA

As aulas na rede municipal da cidade de Heliópolis, no Norte da Bahia, serão retomadas na próxima terça-feira (29). As atividades estavam suspensas desde a última sexta-feira (18), após um ataque dentro da Escola Dom Pedro I, que deixou quatro alunos mortos.

Equipes do Ministério da Educação (MEC), da Secretaria de Educação do Estado (SEC) e da Prefeitura de Heliópolis trabalham em conjunto para prestar atendimento à comunidade escolar e às famílias envolvidas. As aulas na Escola Dom Pedro I ainda não tem previsão para serem retomadas.

Nesse primeiro momento de retomada, serão realizadas atividades para acolhimento e escuta dos alunos e professores. Uma equipe multidisciplinar da SEC e da Secretaria de Saúde do Estado (Sesab), formada por profissionais de Psicologia e Serviço Social, também está atuando no município.

“Vamos estudar junto, principalmente com a comunidade, como a retomada das escolas vai se dar de maneira segura e sensível ao momento que a comunidade vive. Depois, vamos ter outros desafios, como lidar com os efeitos a médio e longo prazo das reações de luto, das reações ao estresse e, principalmente, com os desdobramentos em termos de saúde mental”, explica Sarah Vieira, coordenadora do Núcleo de Resposta e Reconstrução de Unidades Escolares (NRRUE) do MEC.

As equipes do MEC e SEC participaram de uma reunião, na quarta-feira, na Secretaria Municipal de Educação, onde estão concentradas as atividades. Estiveram presentes representantes do Poder Municipal; do Conselho Tutelar; do Sindicato dos Servidores Públicos do Município; do Conselho Municipal de Educação; Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA); do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS); do Núcleo Territorial de Educação 17 e da Secretaria Estadual de Educação, para traçar estratégias práticas e coerentes diante deste momento.

Relembre o caso

Um adolescente de 14 anos estava na sala acompanhando uma aula de Artes na Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental D Pedro I quando tirou um revólver da mochila e começou a atirar. Testemunhas relataram à direção da escola que ele inicialmente não parecia ter um alvo específico, disparando na direção de todos.

Além da professora, nove alunos estavam na sala - uma estudante está em licença-maternidade. "Estavam fazendo atividade e de repente ele sacou a arma da bolsa e começou a atirar para cima, aí começou todo o terror", contou a diretora Jinelma Maria dos Santos.