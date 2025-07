AMEAÇA DE EXTINÇÃO

Após mortes de preguiças por choques, MP pede medidas de proteção ambiental da Coelba

Morte de animais tem crescido na região da Floresta do Aruá, em Praia do Forte

Elaine Sanoli

Publicado em 28 de julho de 2025 às 17:44

Preguiça-de-Coleira Crédito: Reprodução/Prefeitura Municipal de Mata de São João

Após laudos técnicos do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) e da Universidade Federal da Bahia (Ufba) apontarem um crescimento de casos em que preguiça-de-coleira (Bradypus torquatus) morreram em decorrência de choques elétricos na Floresta do Aruá, em Praia do Forte, no município de Mata de São João, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), o Ministério Público da Bahia (MP-BA) recomendou à empresa Neoenergia Coelba que adote medidas, em caráter de urgência, para proteger a fauna silvestre na região. A espécie está em risco de extinção. As indicações do MP foram publicizadas nesta segunda-feira (28) pelo órgão. >

De acordo com o Ministério Público do Estado da Bahia, o inquérito civil apontou que os acidentes ocorriam enquanto os animais estavam de passagem de uma árvore para outra, por conta do contato dos bichos com cabos e postes sem a devida proteção. Laudos do Inema e da Ufba mostraram que várias preguiças morreram eletrocutadas nos últimos meses, e que há um número crescente de registros de acidentes desse tipo na região.>

Preguiça-de-Coleira em na Floresta do Aruá, em Praia do Forte 1 de 5

De acordo com o promotor de Justiça Thomas Bryann, a área da Floresta do Aruá faz parte de um corredor ecológico da Mata Atlântica, essencial para a preservação da preguiça-de-coleira e de outras espécies. “Mesmo com diversas reuniões realizadas com a Neoenergia Coelba, onde foram assumidos compromissos de proteção ambiental, a empresa ainda não apresentou plano completo de adequação da rede elétrica da região nem cumpriu o que foi acordado”, destacou o promotor de Justiça. >

O MP-BA orientou ainda que a empresa envie um plano detalhado de ações, com mapa da rede elétrica, cronograma e medidas de proteção. Além disso, a Neoenergia também deverá informar a situação atual das instalações já existentes e das que ainda serão implantadas.>