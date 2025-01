LANÇAMENTO

Após suspensão de voos para Feira, setor diz que há demanda para novos roteiros na Bahia

Viagens para Barreiras, Guanambi e Lençóis são lançadas nesta semana

Cinco meses. Esse foi o tempo de duração do roteiro aéreo entre Salvador e Feira de Santana. Em dezembro de 2023, as viagens, que aconteciam duas vezes por semana, foram encerradas. Agora, três novas cidades baianas serão beneficiadas com o incremento de novos voos vindos da capital . São elas: Barreiras, Guanambi e Lençóis. Para o setor aéreo, há demanda suficiente para que os roteiros sejam viáveis economicamente.

As cidades beneficiadas com novos voos possuem características econômicas que justificam o investimento, de acordo com o setor. No caso de Barreiras, a forte presença do agronegócio no oeste baiano. Guanambi, no centro-sul, integra o Complexo Eólico Alto Sertão - o maior de energia eólica da América Latina. Em Lençóis, o foco é a atração de turistas que visitam a Chapada Diamantina.