Aposta de Salvador fatura R$ 67 mil na Mega-Sena; confira resultado

Sorteio foi realizado na terça-feira (19)

Uma aposta de Salvador acertou a quina da Mega-Sena, realizada na noite de terça-feira (19), e faturou R$ 67 mil. O apostador é do bairro de Vila Laura e o jogo foi em cota única, ou seja, o valor não precisará ser repartido - como no bolão. O valor total a receber é de R$67.501,18.

Uma outra aposta, de Brumado, no centro sul baiano, acertou cinco dos seis números sorteados e vai levar para casa R$ 33 mil. A diferença dos prêmios se dá por conta da quantidade de números apostados.

O resultado do sorteio foi: 03, 09, 18, 54, 59 e 60.

Ninguém acertou todas as dezenas e o prêmio principal acumulou. O próximo sorteio será no sábado (23) com valor estimado em R$ 23 milhões.