CRIME

Arlequina do tráfico: blogueira é presa em ação contra mulheres que integram facção

Investigadas têm histórico de atuação na logística do tráfico de drogas

Wendel de Novais

Publicado em 7 de maio de 2025 às 08:18

Arlequina do tráfico foi presa em operação Crédito: Reprodução

Uma blogueira identificada como Erika Carolyne Costa Araújo, que é conhecida pelo vulgo de Arlequina PRT 01, foi presa pela polícia por integrar uma facção criminosa que não teve nome revelado. A investigada foi capturada durante uma operação nomeada como Faixa Rosa, que mirava 15 mulheres suspeitas de atuar no tráfico de drogas nos estados do Piauí e do Maranhão. As informações são do g1. >

Arlequina foi presa na segunda-feira (5), na cidade de Timon, no Maranhão. A blogueira é a 11ª presa na operação que começou na semana anterior e é conduzida pelo Departamento de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco). Todas as suspeitas presas tinham papel fundamental no crime de tráfico de drogas das facções, mas Arlequina seria um dos principais alvos da ação. >

Isso porque a investigação reuniu indícios de que a blogueira, que já tinha sido presa antes pelo crime de tráfico de drogas, era vinculada diretamente ao grupo criminoso que entrou na mira dos policiais. Além de tráfico, ela teria participação em ações do Tribunal do Crime no julgamento de outras mulheres. Após a prisão, no depoimento, Arlequina confessou o envolvimento. >