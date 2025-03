SIMÕES FILHO

Assaltantes roubam caminhão com 280 botijões de gás na Bahia

Polícia investiga o caso

No vídeo da câmera de segurança que circula nas redes sociais, três assaltantes são flagrados arrombando o portão do estabelecimento com cabeças e rostos encapuzados. Momentos depois, cerca de 10 minutos, um dos homens aparece utilizando uma escada para chegar até as salas administrativas do local. Ele entra em pelo menos duas das salas, empurrando a porta com chutes, e sai colocando as mãos no bolso da calça.>