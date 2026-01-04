Acesse sua conta
Associação critica proibição de venda de bebidas em cidades da Bahia: 'Incentivo ao mercado informal'

Ao menos dois municípios proibíram a venda de bebidas alcóolicas após casos de intoxicação por metanol

  Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 4 de janeiro de 2026 às 15:07

Prefeitura de Ribeira do Pombal proíbe venda de bebidas alcoólicas
Prefeitura de Ribeira do Pombal proíbe venda de bebidas alcoólicas Crédito: Reprodução

Após duas cidades baianas determinarem a proibição de venda de bebidas alcóolicas na Bahia, a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) rechaçou as medidas. De acordo com a entidade, a determinação incentiva o mercado informal e prejudica os empresários. A comercialização foi vetada em Ribeira do Pombal e Ribeira do Amparo após casos de intoxicação por metanol

Segundo as prefeituras, a venda e distribuição de bebidas alcoólicas destiladas estão proibidas até segunda-feira (5). A medida foi anunciada nesta quarta-feira (31), após a confirmação da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab) de que houve intoxicação por metanol em sete pessoas, em Ribeira do Pombal. 

Na última sexta-feira (2), Vinícius Oliveira Vieira, de 31 anos, uma das vítimas, morreu. Ele estava internado no Hospital Couto Maia, em Salvador. Outras quatro vítimas já tiveram alta médica, segundo a secretaria estadual. 

Morre uma das vítimas intoxicadas por metanol no interior da Bahia; quatro seguem internadas

Vinícius Viera, vitíma de intoxicação por metanol por Redes Sociais
Operação da Vigilancia Sanitaria por Redes Sociais
Vinícius Vieira, vitima de bebida adulterada por Redes Sociais
Em nota publicada no sábado (3), a Abrasel lamentou os casos e criticou a proibição de venda das bebidas. "Trata-se de uma situação grave, que exige resposta rápida e responsável do Poder Público para proteger a saúde da população. A entidade manifesta profundo pesar pelo falecimento do jovem Vinicius Oliveira Vieira e presta solidariedade às pessoas e famílias afetadas", afirma. 

"A Abrasel se posiciona publicamente contra os decretos municipais que proíbem a venda de bebidas alcoólicas destiladas nos municípios de Ribeira do Pombal e Ribeira do Amparo. É importante destacar que bares e restaurantes regularmente estabelecidos não são responsáveis por esse tipo de ocorrência, pois a adulteração de bebidas ocorre, em regra, em etapas anteriores da cadeia de produção ou distribuição", diz a entidade. 

