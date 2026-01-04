METANOL

Associação critica proibição de venda de bebidas em cidades da Bahia: 'Incentivo ao mercado informal'

Ao menos dois municípios proibíram a venda de bebidas alcóolicas após casos de intoxicação por metanol

Após duas cidades baianas determinarem a proibição de venda de bebidas alcóolicas na Bahia, a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) rechaçou as medidas. De acordo com a entidade, a determinação incentiva o mercado informal e prejudica os empresários. A comercialização foi vetada em Ribeira do Pombal e Ribeira do Amparo após casos de intoxicação por metanol.

Segundo as prefeituras, a venda e distribuição de bebidas alcoólicas destiladas estão proibidas até segunda-feira (5). A medida foi anunciada nesta quarta-feira (31), após a confirmação da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab) de que houve intoxicação por metanol em sete pessoas, em Ribeira do Pombal.

Na última sexta-feira (2), Vinícius Oliveira Vieira, de 31 anos, uma das vítimas, morreu. Ele estava internado no Hospital Couto Maia, em Salvador. Outras quatro vítimas já tiveram alta médica, segundo a secretaria estadual.

Em nota publicada no sábado (3), a Abrasel lamentou os casos e criticou a proibição de venda das bebidas. "Trata-se de uma situação grave, que exige resposta rápida e responsável do Poder Público para proteger a saúde da população. A entidade manifesta profundo pesar pelo falecimento do jovem Vinicius Oliveira Vieira e presta solidariedade às pessoas e famílias afetadas", afirma.

"A Abrasel se posiciona publicamente contra os decretos municipais que proíbem a venda de bebidas alcoólicas destiladas nos municípios de Ribeira do Pombal e Ribeira do Amparo. É importante destacar que bares e restaurantes regularmente estabelecidos não são responsáveis por esse tipo de ocorrência, pois a adulteração de bebidas ocorre, em regra, em etapas anteriores da cadeia de produção ou distribuição", diz a entidade.

Segundo a Abrasel, a proibição pode ter efeito contrário, ao incentivar práticas ilegais. "A imposição dessa proibição penaliza empresários que atuam de forma legal e responsável. Ao restringir a venda em estabelecimentos sérios, que compram de fornecedores confiáveis, o poder público acaba incentivando o consumo no mercado informal, onde circulam destilados de origem desconhecida", completa. Veja a nota completa abaixo: