Ator baiano pede doações de sangue para mãe internada com tumor no cérebro

Paciente precisa de doações de qualquer tipo sanguíneo no Hemoba

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 2 de novembro de 2025 às 10:48

O ator baiano Rodrigo Villa usou as redes sociais para pedir doações de sangue para a mãe, Maria do Rosário Carvalho Coelho Villa, que foi diagnosticada com tumor cerebral. A paciente está internada no Hospital Geral do Estado (HGE), em Salvador, após sofrer uma convulsão.

As doações podem ser feitas por pessoas de qualquer tipo sanguíneo no Hemoba, localizado na Ladeira do Hospital Geral, em Brotas, Salvador.

Segundo Rodrigo, a internação aconteceu na sexta-feira (31), quando a mãe perdeu os sentidos, caiu e bateu a cabeça, sendo levada desacordada para o hospital. O artista explicou que ela passará por novos exames na segunda-feira (3) e está no aguardo de uma vaga na UTI para realizar a cirurgia de remoção do tumor, procedimento considerado invasivo e de alto risco.

Ele também detalhou que, enquanto a mãe está em observação, ele e o pai se revezam para acompanhá-la de perto. “Tenho fé em Deus que todas as orações e essa explosão de carinho farão dar tudo certo e minha rainha sairá do hospital saudável e pronta para seguir em frente”, afirmou.

Rodrigo Villa é um ator e performer baiano, conhecido por seu trabalho em teatro, cinema e performances como drag queen. Ele já participou de filmes como Na Rédea Curta e de projetos culturais em Salvador.

