EUCLIDES DA CUNHA

Avô é condenado a 12 anos de prisão por estupro de neta de dois anos na Bahia

Um homem, de 62 anos, foi condenado a 12 anos de prisão por estupro de vulnerável, no município de Euclides da Cunha, no nordeste baiano. Segundo denúncia do Ministério Público da Bahia (MPBA), o acusado é avô da criança que, na época dos fatos, tinha dois anos de idade.