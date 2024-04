LINHAS ESPECIAIS E INTERDIÇÃO

Ba-Vi e bispo na Fonte Nova provocam alteração no trânsito neste fim de semana

Com o objetivo de facilitar o deslocamento dos usuários, a Secretaria de Mobilidade (Semob) preparou um esquema especial para o público de alguns eventos que acontecerão neste final de semana, em Salvador.

Para o jogo Vitória x Bahia, no domingo (21), às 16h, no Estádio Manoel Barradas, será ativada a linha especial 1899 - Estádio Barradão x Estação Flamboyant, que contará com oito veículos, das 13h às 16h e das 17h45 às 20h, além dois veículos da frota reguladora que ficarão a disposição das equipes de fiscalização na Estação Pirajá, das 13h às 20h.