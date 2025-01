VIOLÊNCIA

Bahia é estado com maior número de homicídios dolosos do país, aponta relatório Ministério da Justiça

Ao todo, 4.620 pessoas foram assassinadas no estado entre os meses de janeiro e dezembro.

O Mapa da Segurança Pública 2024, publicado pelo Ministério da Justiça aponta que a Bahia foi o estado com o maior número de homicídios dolosos no Brasil em 2023. Ao todo, 4.620 pessoas foram assassinadas no estado entre os meses de janeiro e dezembro. O relatório abrange todo o ano de 2023, o primeiro ano da gestão do governador Jerônimo Rodrigues (PT). Os dados são da plataforma Sinesp Validador de Dados Estatísticos, que utiliza dados enviados pelos 26 estados e pelo Distrito Federal.

O número de homicídios dolosos representa uma queda de 6% em comparação ao ano de 2022. No recorte dos municípios, Salvador foi a segunda cidade com mais vítimas no Brasil em 2023, com 986, atrás apenas do Rio de Janeiro (1.118). A Bahia também registou dados relevantes quanto às tentativas de homicídio, ficando em terceiro lugar com 2.889 incidentes. O estado também foi o terceiro com mais casos de feminicídio (108) e latrocínio (69), além ser o segundo mais registros de lesões corporais seguidas de morte (80).