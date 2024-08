MEIO AMBIENTE

Bahia reduz desmatamento no cerrado em 52,4%

Em 11 meses, foram realizadas sete grandes operações, além de diversas ações pontuais desencadeadas por denúncias.

Alô Alô Bahia

Publicado em 19 de agosto de 2024 às 16:18

As fiscalizações intensivas fazem parte do programa Pacto pelo Cerrado Crédito: Tiago Junior/ASCOM Inema

A Bahia registrou uma expressiva redução de 52,4% no desmatamento do bioma cerrado, conforme dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Os dados são referentes ao período entre agosto de 2023 e julho de 2024.

Segundo o governo do estado, o resultado reflete a eficácia das operações de fiscalização e combate ao desmatamento ilegal, coordenadas pela Secretaria do Meio Ambiente (Sema) e pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), com o apoio estratégico da Polícia Militar Ambiental da Bahia.

Em 11 meses, foram realizadas sete grandes operações, além de diversas ações pontuais desencadeadas por denúncias. Essas operações abrangeram 54 municípios, demonstrando o compromisso do estado com a preservação de seu patrimônio natural e destacando a eficiência das estratégias adotadas para conter a degradação ambiental na região.

As fiscalizações intensivas fazem parte do programa Pacto pelo Cerrado, uma política pública voltada para a implementação de ações prioritárias que visam à redução do desmatamento ilegal e à promoção do desenvolvimento sustentável. “O programa, que se estende de 2023 a 2027, alinha diretamente as operações de fiscalização aos seus objetivos de governabilidade e sustentabilidade”, afirmou Eduardo Mendonça Sodré Martins, secretário da Sema.

Entre as ações, destaca-se a Operação Mata do Guará, que teve um impacto significativo na redução do desmatamento ilegal em propriedades rurais. Realizada em 2023 e repetida este ano, a operação abrangeu 18 municípios. Tecnologias de sensoriamento remoto, como drones e imagens de satélite, apoiadas por softwares especializados, foram empregadas para identificar irregularidades, como sinais de queima de vegetação e o corte ilegal de pequizeiros, uma espécie frutífera típica do Cerrado.

Outras operações de relevância incluem a Operação São Longuinho, que em 2023 fiscalizou municípios como Jaborandi e Correntina, e a Operação Carvoaria, focada no combate à produção ilegal de carvão vegetal em Riacho de Santana. A Operação de Fiscalização Preventiva Integrada (FPI), realizada no início deste ano em parceria com o Ministério Público da Bahia (MP-BA), abrangeu 10 municípios da Bacia do Rio São Francisco, priorizando a proteção dos recursos hídricos e da biodiversidade local.

Para denunciar crimes ambientais, os cidadãos podem entrar em contato com o Disque Denúncia do Inema, pelo número: 0800-071-1400 ou enviar um e-mail para: [email protected].