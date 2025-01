SEGURANÇA

Bahia registra aumento de 60% na apreensão de fuzis em 2024

Balanço anual da Secretaria de Segurança Pública (SSP) foi apresentado nesta terça-feira (7)

As forças de segurança da Bahia apreenderam 86 fuzis no estado em 2024, o que equivale a aumento de 60% em comparação ao ano passado. Em 2023, 56 unidades desse tipo de armamento foram apreendidas. Os dados foram apresentados pela Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) na manhã desta terça-feira (7), no Centro de Operações e Inteligência (COI), no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador.